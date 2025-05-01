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Çorum'da otomobil takla attı: 6 yaralı

Çorum'da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.

Çorum'da otomobil takla attı: 6 yaralı

Kaza, Çorum-Ankara karayolu üzerindeki Çöplü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil K. (62) yönetimindeki otomobil kontrolden çıkması neticesinde takla attı. Araçta yolcu olarak bulunan F.E.K (27), S.K. (5), A.E (55), A.S (82), E.M.E (53) yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ve Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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