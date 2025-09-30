HABER

Çorum’da ticari taksi ile üç tekerlekli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde ticari taksi ile üç tekerlekli motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Alaca ilçesi Zile karayolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yozgat istikametinde seyir halinde olan Rasim K. idaresindeki 06 EHL 599 plakalı 3 tekerlekli motosiklet ile Zile istikametinde seyir halindeki Yakup Y. yönetimindeki 66 T 2766 plakalı ticari taksi çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören çevrdeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çorum’da ticari taksi ile üç tekerlekli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı 1

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet ile otomobilin kavşakta çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletin sürücüsü düşüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

