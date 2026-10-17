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Çorum'da trafik kazası! Tır kanala uçtu

Çorum’da karşı yönden gelen araca yol vermek isterken kanala devrilen taş yüklü tırın sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum'da trafik kazası! Tır kanala uçtu

Kaza, Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki taş yüklü tır, karşı yönden gelen araca yol vermek için sağa yanaştığı sırada kontrolden çıkarak kanala devrildi. Kazanın etkisiyle dorsede bulunan taşlar kanala döküldü. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Devrilen tırda sıkışarak yaralanan sürücü, çevredeki esnaf ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum da trafik kazası! Tır kanala uçtu 1

Çorum da trafik kazası! Tır kanala uçtu 2

Çorum da trafik kazası! Tır kanala uçtu 3

Çorum da trafik kazası! Tır kanala uçtu 4

Çorum da trafik kazası! Tır kanala uçtu 5

Çorum da trafik kazası! Tır kanala uçtu 6

Çorum da trafik kazası! Tır kanala uçtu 7

Çorum da trafik kazası! Tır kanala uçtu 8


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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