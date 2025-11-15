HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çorum’da alevlere teslim olan ev, samanlık ve balyalar küle döndü

Çorum’un Bayat ilçesinde çıkan yangında ev, samanlık ve çok sayıda balya yandı.

Çorum’da alevlere teslim olan ev, samanlık ve balyalar küle döndü

Olay, dün gece saatlerinde Çorum’un Bayat ilçesi Lapalılar Çiftliği mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangında, ev ve samanlık alevlere teslim oldu. Yangını fark eden köy sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev, samanlık ve saman balyaları küle döndü.
Bölgede incelemelerde bulunan Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır ise dumandan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çorum’da alevlere teslim olan ev, samanlık ve balyalar küle döndü 1

Çorum’da alevlere teslim olan ev, samanlık ve balyalar küle döndü 2

Çorum’da alevlere teslim olan ev, samanlık ve balyalar küle döndü 3

Çorum’da alevlere teslim olan ev, samanlık ve balyalar küle döndü 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İş insanının ölümünde yeni gelişmeİş insanının ölümünde yeni gelişme
Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 4 şüphelinin evine baskınAlanya’da uyuşturucu operasyonu: 4 şüphelinin evine baskın

Anahtar Kelimeler:
Çorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.