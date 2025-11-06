HABER

Çorum’da kaçak silah operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Çorum’un Alaca ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 adet kalaşnikof tüfek, 4 tabanca ve yüzlerce mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Çorum’da kaçak silah operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak silah ticareti yaptığı değerlendirilen bir şüpheliyi takibe aldı. Ekipler, şüphelinin Karatepe köyünde bulunan evi, aracı ve çiftliğine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; 1 adet kalaşnikof tüfek, 4 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet Kalaşnikof mermisi, 354 adet tabanca mermisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheli tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
Çorum
En Çok Aranan Haberler

