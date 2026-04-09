Çorum’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Çorum’da otomobilin kavşakta takla atması neticesinde sürücüsü yaralandı.

Kaza, Fevzi Çakmak, Akşemseddin, İnönü ve Cengiz Topel caddelerinin kesiştiği Tuzcular Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Ş. idaresindeki 19 ANN 695 plakalı A.Y. yönetimindeki 06 CLP 618 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 19 ANN 695 plakalı otomobil takla attı. Kazada sürücü B.Ş. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



