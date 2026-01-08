HABER

Çorum’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Çorum’un Osmancık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışma neticesinde, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen M.U. ile uyuşturucu kullandığı tespit edilen G.K. ve M.Y. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan M.U. tutuklanırken, G.K. ve M.Y. ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Çorum
