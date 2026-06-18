Covid-19 aşısı ve kalp krizi ilişkisi araştırıldı: Sonuçlar ezber bozdu

JAMA Internal Medicine dergisinde covid aşıları üzerine geniş kapsamlı bir çalışma yayımlandı. Bu çalışma, ABD’de 1 milyondan fazla hastayı kapsadı. Katılımcıların bir kısmının 2024 yılında hem grip hem de Covid aşısı olduğu belirlendi.

Prof. Dr. Şevket Özkaya, araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi. Çalışmaya göre koronavirüs aşısının, Covid-19 ile bağlantılı önemli kardiyovasküler olayların riskini yaklaşık yüzde 40 oranında azalttığını ifade eden Özkaya, aşının kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinin uzun yıllar devam ettiğinin görüldüğünü söyledi.

Araştırmanın yalnızca kalp ve damar hastalıklarıyla sınırlı kalmadığını belirten Özkaya, aşının daha geniş bir halk sağlığı yararı sunduğuna dikkat çekerek, "Araştırmacılar, aşının kardiyovasküler rahatsızlıkları, hastaneye yatışları ve Covid-19 ile bağlantılı olmayanlar da dahil olmak üzere tüm nedenlere bağlı ölümleri de mütevazı düzeyde azalttığını ortaya koydu" diye konuştu.

"ERKEN ÖLÜMLERİN AŞIYA BAĞLI OLMADIĞINI BİLDİRMİŞTİK"

Pandemi sonrası dönemde özellikle genç yaşta görülen bazı ölümlerin aşılarla ilişkilendirildiğini hatırlatan Prof. Dr. Özkaya, "Bizim araştırmalarımızda özellikle ülkemizde görülen erken ölümlerin aşılara bağlı olmadığını, Covid-19'un oluşturduğu virüs yüküne bağlı kılcal damar hasarıyla ilişkili olduğunu bildirmiştik" ifadelerini kullandı.

"VİRÜSÜN DAMAR HASARI ETKİSİ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"

Özkaya, pandemi sonrası dönemde görülen bazı kalp krizi ve ani ölüm vakalarının değerlendirilmesinde virüsün uzun vadeli etkilerinin dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, "Aşıların özellikle ölüm oranlarını azalttığını biliyoruz. Genç yaşta kalp krizine bağlanan bazı ölümlerde ise pandemi sonrası virüs yüküne bağlı kılcal damar hasarının, ağır spor, yoğun egzersiz veya kontrolsüz yaşam tarzıyla birleşmesinin etkili olabileceğini değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Bilim insanlarına göre, Covid aşısı olan kişilerde Covid’e bağlı majör kalp-damar olaylarında yaklaşık %40 daha düşük risk, genel kalp-damar olaylarında ise yaklaşık %24 azalma görüldü

Araştırmacılar, bu etkinin özellikle 75 yaş üzeri bireylerde ve böbrek, akciğer hastalığı gibi kronik rahatsızlığı olan kişilerde daha belirgin olduğunu vurguladı.

AŞILAR KALBİ NASIL KORUYOR?

Uzmanlara göre Covid enfeksiyonu vücutta yoğun inflamasyon (iltihap) oluşturabiliyor, kalp dokularına doğrudan zarar verebiliyor, uzun Covid riskini artırabiliyor. Bu süreçlerin kalp-damar sisteminde hasar riskini yükselttiği belirtiliyor. Aşıların ise bu enfeksiyonlara karşı koruma sağlayarak dolaylı şekilde kalbi de koruyabileceği değerlendiriliyor.

NADİREN GÖRÜLEN YAN ETKİLERE DİKKAT

mRNA aşılarıyla ilgili nadir görülen miyokardit (kalp kası iltihabı) vakalarının özellikle genç erkeklerde ortaya çıkabildiği hatırlatıldı. Ancak araştırmalar, bu durumun Covid enfeksiyonunun yol açtığı kalp iltihabına göre genellikle çok daha hafif seyrettiğini gösteriyor.