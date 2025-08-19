HABER

Covid-19 geçirenler dikkat! Hastalığı geçirenler incelendi: Sonuç korkuttu! Uzmanlar çağrı yaptı…

Avusturya’da yapılan bir araştırma, Covid-19’un damar sağlığı üzerindeki endişe verici etkilerini ortaya koydu. 16 ülkeden 2390 katılımcıyla gerçekleştirilen çalışma, virüsü geçirenlerin damarlarının daha hızlı yaşlandığını gösterdi. Araştırmanın detayları haberimizde...

Sedef Karatay

Covid-19’un etkileri araştırma konusu oldu. Avusturya’da yapılan bir çalışmada, 16 ülkeden 2390 katılımcı katıldı. Damar sağlığında ciddi etkilere yol açtığı gözlemlendi. Özellikle kadınlar üzerinde daha etkili olduğu tespit edildi.

ARAŞTIRMANIN DETAYLARI

Avusturya'da gerçekleştirilen bir araştırma, Covid-19 geçirenlerin damar sağlığında ciddi etkiler olduğunu ortaya koydu. 2020 Eylül ile 2022 Şubat arasında, 16 farklı ülkeden 2390 katılımcının verileri incelendi.

Katılımcılar dört gruba ayrıldı:

  • Covid-19 geçirmeyenler
  • hastalığı hafif geçirenler
  • hastaneye kaldırılanlar
  • entübe edilenler

DAMAR YAŞLANMASI TESPİT EDİLDİ

Araştırmada, Covid-19'a yakalananların damarlarının daha hızlı yaşlandığı belirlendi. Kanın boyundan bacaklara ulaşma hızını ölçen uzmanlar, bu incelemeleri hastalıktan 6 ila 12 ay sonra gerçekleştirdi. Özellikle kadınlarda damar yaşlanması etkisinin daha yaygın olduğu saptandı.

Ancak, erkeklerin Covid-19’dan kadınlara göre daha yüksek oranda hayatını kaybettiği belirtilerek, bu durumun örneklemde farklılık yaratabileceği vurgulandı.

UZMANLARDAN ÇAĞRI

Bilim insanları, damar sağlığı üzerindeki bu etkilerin daha iyi anlaşılması için çalışmaların artırılması gerektiğini ifade etti. Araştırma, Covid-19’un uzun vadeli etkilerine dair endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.

