COVID-19’un yeni varyantı hızla yayılıyor! Atık sularda ortaya çıktı

BA.3.2 varyantı, ABD genelinde vaka artışlarının merkezinde yer alıyor. Özellikle kıyı eyaletlerinde yoğunlaşan vakalar, sağlık sisteminde yeniden alarm durumuna geçilmesine neden oldu. Uzmanlar, varyantın yayılma hızının önceki alt türlere kıyasla daha yüksek olabileceğini değerlendirdi.

Mart 2026 verileri, birçok eyalette ani vaka sıçramalarına işaret ederken, olası yeni kısıtlamalar ve önlemler yeniden tartışılmaya başlandı.

ATIK SULARDA TESPİT EDİLDİ

ABD’de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), BA.3.2 varyantını yalnızca klinik vakalarda değil, aynı zamanda atık su analizlerinde ve uluslararası yolculardan alınan örneklerde de tespit etti.

Yapılan incelemelerde:

25 eyalette 132 atık su örneği

3 uçaktan alınan atık su örneği

Hastalardan alınan 5 numune varyantın varlığını doğruladı.

Florida’dan New York’a, California’dan Texas’a kadar geniş bir coğrafyada izlenen varyant, erken uyarı sistemlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. CDC’nin bu yöntemle yayılımı daha erken aşamada tespit etmeyi hedeflediği belirtildi.

BAĞIŞIKLIKTAN KAÇIŞ ENDİŞESİ

Sağlık otoriteleri, BA.3.2’nin bağışıklık sisteminden kaçma yeteneğinin daha yüksek olabileceğine dikkat çekti. Bu durum, daha önce enfekte olmuş ya da aşılanmış kişilerde bile yeniden enfeksiyon riskini artırabilir.

Ancak şu ana kadar ABD’de kaydedilen vakaların tamamında hastaların iyileştiği bilgisi, endişeleri bir miktar dengeliyor.

SEYAHAT ROTALARI TAKİPTE

ABD’deki hızlı yayılım, uluslararası seyahatleri de yeniden gündeme getirdi. Henüz resmi bir kısıtlama kararı alınmazken, Avrupa ve Asya ülkelerinde sınır kontrollerinin sıkılaştırılması ihtimali konuşuluyor.

Uzmanlar, özellikle yoğun uluslararası uçuşların gerçekleştiği hatların yakından izlendiğini belirtti.

SAĞLIK HİSSELERİ YÜKSELDİ Mİ?

28 Mart 2026 itibarıyla küresel piyasalarda sağlık sektörü hisselerinde dikkat çekici bir hareketlilik yaşanıyor. Yatırımcıların, olası yeni dalga ihtimaline karşı sağlık ve biyoteknoloji şirketlerine yöneldiği görülüyor.

Piyasadaki bu hareketlilik, pandeminin ekonomik etkilerinin hala güçlü bir şekilde hissedildiğini ortaya koyuyor.