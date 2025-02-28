Cübbeli Ahmet'in kızına 'çakar kullanma' cezası! Tam 139 bin TL...

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Palazoğlu'nun Beşiktaş'ta çakar tertibatı bulunan lüks cipin hatalı dönüş yaptığı görüntü, sosyal medyada tepki çekti.

Görüntüyü ihbar kabul eden İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ile araç sürücüsünün kimliğini tespit etti.

139 BİN 165 LİRA İDARİ PARA CEZASI

NTV'de yer alan habere göre; polis ekipleri tarafından sürücüye, 'Araçlarda ışıklı ve sesli uyarı işaretlerin takılacağı yerlerin dışında bulundurulması ve kullanılması' ve 'Trafik işaret ve levhalarına uymamak' suçlarından toplam 139 bin 165 lira idari para cezası uyguladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "24 Şubat Pazartesi günü, Beşiktaş ilçesi Etiler Nispetiye Caddesi'nde çakar-siren tertibatı kullanılarak trafiğin tehlikeye düşürülmesi ile ilgili olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sanal trafik devriyesi ekiplerince, olayın sosyal medyada yer alan görüntüleri üzerinden inceleme başlatılmış, sürücü şahıs tespit edilmiştir. Sürücü hakkında, yapmış olduğu ihlalden dolayı 2987 sayılı KTK’nın, 26/6 ve 47/1-C maddeleri uyarınca toplam 139 bin 165 lira trafik idari para cezası işlemi uygulanmıştır" denildi.