HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cübbeli Ahmet'in kızına 'çakar kullanma' cezası! Tam 139 bin TL...

Cübbeli Ahmet'in kızına 'çakar kullanma' cezası! Tam 139 bin TL...

28.02.2025 07:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Palazoğlu'na, lüks cipinde usulsüz çakar kullanımı ve hatalı dönüş yaptığı için 139 bin 165 lira idari para cezası uygulandı.

Cübbeli Ahmet'in kızına 'çakar kullanma' cezası! Tam 139 bin TL...

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Palazoğlu'nun Beşiktaş'ta çakar tertibatı bulunan lüks cipin hatalı dönüş yaptığı görüntü, sosyal medyada tepki çekti.

Görüntüyü ihbar kabul eden İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ile araç sürücüsünün kimliğini tespit etti.

fsfsfaf

139 BİN 165 LİRA İDARİ PARA CEZASI

NTV'de yer alan habere göre; polis ekipleri tarafından sürücüye, 'Araçlarda ışıklı ve sesli uyarı işaretlerin takılacağı yerlerin dışında bulundurulması ve kullanılması' ve 'Trafik işaret ve levhalarına uymamak' suçlarından toplam 139 bin 165 lira idari para cezası uyguladı.

cubbeli-ahmet-hoca-kayseri-de-rahatsizlandi-2691

İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "24 Şubat Pazartesi günü, Beşiktaş ilçesi Etiler Nispetiye Caddesi'nde çakar-siren tertibatı kullanılarak trafiğin tehlikeye düşürülmesi ile ilgili olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sanal trafik devriyesi ekiplerince, olayın sosyal medyada yer alan görüntüleri üzerinden inceleme başlatılmış, sürücü şahıs tespit edilmiştir. Sürücü hakkında, yapmış olduğu ihlalden dolayı 2987 sayılı KTK’nın, 26/6 ve 47/1-C maddeleri uyarınca toplam 139 bin 165 lira trafik idari para cezası işlemi uygulanmıştır" denildi.

fsdg

"Mart'ta kongre, Haziran veya Temmuz'da af" iddiası... "Mart'ta kongre, Haziran veya Temmuz'da af" iddiası...
İmralı görüşmesinin fotoğrafında dikkat çeken ‘mikrofon’ detayı!İmralı görüşmesinin fotoğrafında dikkat çeken ‘mikrofon’ detayı!
Anahtar Kelimeler:
Cübbeli Ahmet Hoca trafik cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP MYK'dan olağanüstü toplanma kararı

CHP MYK'dan olağanüstü toplanma kararı

G.Saray'ı kartlar kurtardı! Sarı-Kırmızılılar çeyrek finalde

G.Saray'ı kartlar kurtardı! Sarı-Kırmızılılar çeyrek finalde

Cinsel saldırıda bulunmuştu! Polis hakkında karar verildi

Cinsel saldırıda bulunmuştu! Polis hakkında karar verildi

HSK müfettişi ile zabit katibi arasında yasak aşk! Yarı çıplak basıldı

HSK müfettişi ile zabit katibi arasında yasak aşk! Yarı çıplak basıldı

Yeni zam bu kez 'kar yağışı' ile geldi! Tarih verildi: ‘Büyük artış yaşanacak’

Yeni zam bu kez 'kar yağışı' ile geldi! Tarih verildi: ‘Büyük artış yaşanacak’

Zelenskiy'e çok sert sözler sarf etmişti! Kritik anlaşma öncesi çark etti: "Bunu söylediğime inanamıyorum"

Zelenskiy'e çok sert sözler sarf etmişti! Kritik anlaşma öncesi çark etti: "Bunu söylediğime inanamıyorum"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

PARTNER
Herkes alabiliyor, anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Herkes alabiliyor, anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Beklentilerimi aştı!" Puma Rebound Bot günün fırsatı oldu

"Beklentilerimi aştı!" Puma Rebound Bot günün fırsatı oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.