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Cuma namazında kalp krizi geçirdi, kalp masajıyla hayata tutundu

Erzurum'da cuma namazı sırasında kalp krizi geçiren yaşlı adam, kalp masajıyla yaşama tutundu.

Cuma namazında kalp krizi geçirdi, kalp masajıyla hayata tutundu

Vani Efendi Camisi'ne cuma namazı kılmak için gelen 85 yaşındaki İdris Keleş, hutbe öncesi kalp krizi geçirdi.

Yerde hareketsiz şekilde yatan Keleş'e, bu sırada camide bulunan Gazi Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Aile Hekimi Sefa Yellice müdahale etti.

Yaşlı adamın nabzının atmadığını belirleyen doktor, camideki iki gencin yardımıyla sırayla Keleş'e kalp masajı yapmaya başladı.

İhbar üzerine kısa sürede camiye gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan ve hem ambulansta hem de Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servisi'nde kalp masajına devam edilen Keleş, hayata tutundu.

Keleş'in hastanedeki tedavisi sürüyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Erzurum
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