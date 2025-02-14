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  4. Cumhurbaşkanı adayını tiye alan Fatih Altaylı: "Erdoğan 'eyvah' demiş, İmamoğlu titremiş, Yavaş 'Şimdi sıkıntıya girdim' demiş"

Cumhurbaşkanı adayını tiye alan Fatih Altaylı: "Erdoğan 'eyvah' demiş, İmamoğlu titremiş, Yavaş 'Şimdi sıkıntıya girdim' demiş"

14.02.2025 11:55
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14.02.2025 11:55
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Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı merak edilen ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında gazeteci Fatih Altaylı'dan ilginç bir çıkış geldi. Yavaş'ın AK Parti'nin adayı olması ihtimalini gündeme getiren Altaylı "Önünde bir engel yok" dedi. Altaylı'nın, cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklayan parti liderini "Turpun büyüğü buydu" diyerek tiye alışı da sosyal medyada ses getirdi.

CHP'nin erken seçim talebi ve ön seçim sürecine girmesiyle siyaset sahnesinde cumhurbaşkanı adayları konuşulmaya başladı. Yeniden Refah Partisi ve Demokrat Partisi liderleri Fatih Erbakan ile Gültekin Uysal aday olacaklarını duyurmuştu. CHP'nin adayı ise ön seçimle belirlenecek. Gazeteci Fatih Altaylı, Yavaş'la ilgili çarpıcı bir 'AK Parti' ihtimalini dile getirirken Uysal'ın adaylığını ise tiye aldı.

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“YAVAŞ, AK PARTİ’NİN ADAYI OLABİLİR”

Altaylı'nın YouTube hesabından cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarıyla ilgili yaptığı ilginç değerlendirmeler şöyle:

  • Tayyip Erdoğan, 'Yoruldum, aday değilim' diyebilir. Mansur Yavaş, AKP'nin adayı da olabilir. Önünde bir engel yok. Türkiye'de her şey olur.

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“SİNAN OĞAN TEKRAR ORTAYA ÇIKABİLİR”

  • Yılmaz Özdil'in en güvendiği politikacı Sinan Oğan da tekrar ortaya çıkabilir.

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UYSAL’IN ADAYLIĞINI TİYE ALDI: “TURPUN BÜYÜĞÜ BUYDU”

  • Neydi, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal mıydı? Duyunca Tayyip beyi bir korku almış, ‘Eyvah eyvah eyvah’ demiş. Ekrem İmamoğlu da bayağı bir titremiş. Mansur Yavaş ‘Şimdi sıkıntıya girdim’ demiş. Bayağı bir sıkıntı vermiş yani. Turpun büyüğü buydu.

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ADAYLIĞINI BÖYLE DUYURMUŞTU

Vaktiyle 'altılı masa'da yer alan Demokrat Parti lideri geçtiğimiz günlerde aday olacağını şu sözlerle açıklamıştı:

"Türkiye’nin Demokrat Parti’nin temsil ettiği köklü değerlerle yeniden ayağa kalkması gerekiyor. 2028 seçimlerinde bu idealleri hayata geçirmek için Demokrat Parti’nin cumhurbaşkanı adayıyım."

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Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Fatih Altaylı CHP
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