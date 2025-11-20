HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan görevden affını istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından olan Göksel Aşan'dan sürpriz bir hamle geldi. Aşan sosyal medya hesabından görevden affını istediğini duyurdu. Aşan bu talebinin sebebini 'kişisel nedenler' olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan görevden affını istedi
Ufuk Dağ

7 yıldır Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevini yürüten Göksel Aşan görevden ayrılmak istediğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan aşan kişisel nedenlerden dolayı görevi bırakmak istediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan görevden affını istedi 1

Aşan'ın paylaşımı şu şekilde;

Dün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızdan kişisel nedenlerden ötürü Başdanışmanlık görevimden affımı talep ettim. Geçtiğimiz 7 yıl boyunca bana liderliği altında Ülkeme hizmet etme imkanını tanıdığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra da sağlığım el verdiği müddetçe ülkeme hizmete devam edeceğim. Görev yaptığım süre içerisinde ismini sayamayacağım bir çok insanın desteğini ve dostluğunu gördüm; haklarını helal etsinler. Rabbim bahtımızı, yolumuzu açık etsin.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan görevden affını istedi 2

GÖKSEL AŞAN KİMDİR?

24 Temmuz 1966 tarihinde İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde 1987 yılında tamamladı. Bunun ardından İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde yüksek lisans eğitimini 1991 yılında tamamladı. Doktora eğitimini, 1991-1998 yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde Kamu Maliyesi alanında tamamladı.

1988-1998 yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Göksel Aşan, doktora derecesini aldıktan sonra 1998 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev aldı. 2008 yılında “Doçent” olan Göksel Aşan, 2017 yılında ise Prof. Dr. unvanını aldı.

Uzun yıllar İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde çeşitli görevlerde bulunan Göksel Aşan, Temmuz 2018’de İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı. 16 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına atandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da şüpheli çocuk ölümü! Annesi baygın halde bulduİstanbul'da şüpheli çocuk ölümü! Annesi baygın halde buldu
MHP’nin ‘İmralı’ çıkışının etkisi sürerken şimdi de ‘umut hakkı’ açıklaması geldiMHP’nin ‘İmralı’ çıkışının etkisi sürerken şimdi de ‘umut hakkı’ açıklaması geldi

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Danışman Recep Tayyip Erdoğan
En Çok Okunan Haberler
4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

Katliam gibi kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: 4 ölü, 13 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: 4 ölü, 13 yaralı

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.