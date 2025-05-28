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Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 kişi görevlendirmişti! Ersan Şen'den anayasa çıkışı: "Yine de yeni anayasa diyorsanız buyurun öneri"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni anayasa çalışmaları için harekete geçilmişti. Erdoğan yaptığı açıklamada, 10 hukukçu görevlendirdiğini aktarmıştı. Bunun üzerine, AV. Prof Dr. Ersan Şen sosyal medya hesabından hazırladığı anayasayı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 kişi görevlendirmişti! Ersan Şen'den anayasa çıkışı: "Yine de yeni anayasa diyorsanız buyurun öneri"
Begüm Özkaynak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat vermiş, yeni anayasa çalışmaları için harekete geçilmişti. Ankara'da gerçekleşen AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 hukukçu görevlendirdiğini belirtmişti. Bunun üzerine Prof. Dr. Ersan Şen hazırladığı yeni anayasayı sosyal medya hesabından paylaştı.

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10 HUKUKÇU GÖREVLENDİRİLMİŞTİ

Erdoğan, yaptığı açıklamada yeni anayasa çalışmaları için talimat verdiğini belirterek "82 Anayasası, darbe döneminin tortularını taşıyor.
Dün itibarıyla 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim, şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla birlikte de inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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ERSAN ŞEN HAZIRLADIĞI ANAYASAYI PAYLAŞTI

Prof. Dr. Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Şu an yeni Anayasa zamanı mı bilmem? Vatandaşın gündemi; ekonomi, çarşı pazar enflasyonu, geçim sıkıntısı, kamuda tasarruf. Yine de yeni Anayasa diyorsanız buyurun öneri, ancak her durumda kurucu irade olan Türk Milletine gitmek şartıyla!"

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Anayasa Prof. Dr. Ersan Şen ak parti cumhurbaşkanı erdoğan ersan şen
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