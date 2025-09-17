HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 yıl öncesini hatırlattı! Netanyahu'ya sert cevap: "Kuyruk acısı hiç geçmeyecek"

İsrail Başbakanı Netanhayu, geçen günlerde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almış ve "Erdoğan, Kudüs bizim şehrimizdir, sizin değil. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha tekrar bölünmeyecek" demişti. Netanyahu'nun bu sözlerine yanıt veren Erdoğan ise "Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı dönemimizde bundan 27 yıl önce ortaya koyduğumuz tavrı belki hiçbir zaman unutmayacaklar" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Yerleşkenin ülkemiz, milletimiz ve devletimizin köklü diplomasi geleneği için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dünyanın dört bir yanında bayrağımızı dalgalandıran diplomatlarımıza sevgilerimizi yolluyorum. Burada yeni hizmet binamızla ilgili bazı bilgileri sizinle paylaşmak isterim. Yeni yerleşke toplam 548 bin metrekare arsa üzerinde konumlanıyor. Yeni hizmet binamız çevredeki kamu kurumlarına da yakın olacak.

"MODERN, KONFORLU BİR ESER OLACAKTIR"

Yerleşkemiz modern, konforlu bir eser olacaktır. 360 bin metrekarelik yeşil alanıyla herkesin rahat edeceği, ekolojik ve estetik bir yapı olacaktır. Mimarideki biçim işlevi takip eder ilkesine, biz biçim gücü ifade eder anlayışını ekledik. Yerleşke Türk diplomasisinin hafızasını bugününe ve geleceğini aynı çatı altında buluşturacak. Bu büyük projeye katkı yapan herkese şimdiden tebriklerimi iletiyor başarılar diliyorum.

"HER SABAH GÖZLERİMİZİ YENİ BİR KRİZE AÇIYORUZ"

Uluslararası siyaset giderek daha değişken, belirsiz ve ön görülmez bir hal alıyor. İçinde bulunduğumuz bölgede her sabah gözlerimizi yeni bir krize açıyoruz. Hükumet olarak tüm bu krizleri, çatışmaları milletimizin ali menfaatlerine helal getirmeden başarıyla yönetmenin gayretindeyiz.

"KÜRESEL ÖLÇEKTE ADETA SEMBOLÜ HALİNE DÖNMÜŞTÜR"

Gerektiğinde sesimizi yükseltiyor, hakkı haykırıyoruz. Gerektiğinde çatışan tarafları aynı masa etrafında buluşturuyoruz. Türkiye güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünyaya inanmakta, böyle bir dünyanın mücadelesini vermektedir. Dünya beşten büyüktür tespitimiz bu mücadelenin küresel ölçekte adeta sembolü haline dönüşmüştür.

"BÜYÜK DEVLET REFLEKSİ NEYİ İCAP ETTİRİYORSA ONA GÖRE DAVRANDIK"

Başları dara düştüğünde dost ve kardeşlerimize yardım elimizi uzattık. Savunma sanayi kapasitelerini güçlendirmelerine yardımcı oldu. Hak ve çıkarlarını koruma çabalarına kendilere her platformda destek verdi. Büyük devlet reflesksi neyi icap ettiriyorsa biz de ona göre davrandık.

Hiçbir tahrik bizi hedeflerimize ulaşmaktan alı koyamayacaktır. Allah'ın izniyle tuzağa düşmeyiz, provokasyona gelmeyiz, mikrofon ve klavye kabadayılarının kuru tehditlerine prim vermeyiz. Unutmayın, diplomasinin dili nezakettir. Türkiye'nin dış siyaseti de barış odaklıdır. Gerilimden beslenenlerin, bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlerin karşısında tarih boyunca olduğu gibi bugün de yarın da dimdik ayakta duracağız.

"GAZZELİ MAZLUMLARIN YANINDA OLMAMIZI KİMSE ENGELLEYEMEZ"

İsrail'in vahşi saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazze'li mazlumların yanında olmamızı kimse engelleyemez. Faili ister örgüt ister devlet olsun terör ve katliam bir akıl kilitlenmesidir. Bölgemizi esir alan bu kanlı kilit inşallah eninde sonunda kırılacaktır.

NETANYAHU'YA 27 YIL ÖNCESİNİ HATIRLATTI: "KUYRUCK ACISI HİÇ GEÇMEYECEK"

Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı dönemimizde bundan 27 yıl önce ortaya koyduğumuz tavrı belki hiçbir zaman unutmayacaklar. Tüm semavi dinlerce kutsal kabul edilen Kudüs'ün özgür olması için mücadelemiz devam edecektir. Biz Müslümanlar olarak doğu Kudüs üzerindeki haklarımızdan geri adım atmayacağız. 1967 sınırları temelinde başkenti doğu Kudüs olan bağımsız, egemen bir Filistin devletinin kurulması için de tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

NETANYAHU YILMAZ'DAN İSTEDİ, ERDOĞAN VERMEDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'te düzenlenen toplantıda, 1998 yılında Başbakan Mesut Yılmaz'dan Hezekiel Tüneli'nden kalma, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunan Siloam Yazıtı'nı istediğini açıklamıştı. Netanyahu, Yılmaz'ın tableti o zamanlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın tabanı yüzünden vermediğini söylemişti.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
