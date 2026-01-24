Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı: "Kuzeyde de terör bitecek!"

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın’da "Ev Sahibi Türkiye 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni”nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;
- Aydın Büyük Menderes'in bereketiyle, zeytiniyle, inciriyle Türkiye'nin yüz akı şehirlerinden biridir. Aydın'ın bizim gönlümüzde müstesna bir yeri vardır. Bu güzel şehirde olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.
- Bugün bir kez daha efeler şehri, Adnan Menderes'in şehri olduğunuzu gösterdiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizin güveninizi boşa çıkarmamanın çabası içerisindeyiz. Gece gündüz çalışıyoruz.
- Devletimizin tüm kurumları Aydın'ı daha da kalkındırmanın mücadelesini veriyor. Bugün toplam değeri 87,5 milyar lirayı aşan yatırımları sizinle buluşturuyoruz.
- 500 bin sosyal konut projesini başlattık. Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerini başladık. Bugün Aydın'da 2 bin 100, ilçelerde 4 bin 800 6 bin olmak üzere 973 konutun kurasını çekiyoruz. Sosyal konutlarımız Aydınlı kardeşlerimize hayırlı olsun. Rabbim anahtarların teslimini de bizzat yapmayı nasip etsin.
AVRUPA'DA HİÇBİR ÜLKENİN ALTINDAN KALKAMAYACAĞI BİR ŞEYİ BAŞARDIK
- Ana muhalefetin başkanı çıkıp yine bu evleri bitiremezler diyecektir. Bu evlerin yapılamayacağını millete anlatmaya çalışacaktır. Bunu deprem bölgesinde yaptıklarından dolayı biliyorum. Hükümet bu enkazın altında kalır dediler. Evleri inşa edemez dediler. Aynı şeyi İzmir için de söylediler. Biz bütün enkazı kaldırdık mı, vatandaşlarımızı konutlarımıza yerleştirdik mi. 7 gün 24 saat çalıştık. Yıl bitmeden 455 bininci konutun anahtarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Avrupa'da hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı bir şeyi başardık.
"3 YILDIR NEREDEYDİN ÖZGÜR EFENDİ?"
- Yolu nasıl olmuşsa Hatay'a düşmüş. Yapılanları gördüğünde söyledikleri aklına geliyor, herhalde bunların altında eziliyor. Ama özür dilemek yerine lafı dolaştırıyor. Çıkmış 3 yıl sonra deprem bölgesini yalnız bırakmayacağız diyor. 455 bin konut yapılıyorken sen ne yapıyordun Özgür efendi? 3 yıldır sürecin hiçbir yerinde yoktunuz. Hayırdır daha yeni mi ayıldınız? Yeni mi uyandınız?
"TOPUKLU EFE'YE MAŞALLAH"
- Aydınlı kardeşlerimin 'Topuklu Efe'si Özlem Çerçioğlu, maşallah sosyal belediyecilik alanında başarı çıtasını sürekli yukarı taşıyor.
- Davos'taki tartışmalara baktığımızda küresel sisteme yönelik eleştirilerimizin artık Batı dünyasında da karşılık bulduğunu görüyoruz. Bugün o liderler çarpıtlıktan, sistemin sorunlarından bahsediyorlar. Bizi eleştirenler, bugün bize hak veriyor. Aynı durum, Suriye için de geçerlidir.
"SURİYE'NİN KUZEYİNDE DE TERÖR BİTECEK"
- 13,5 yıl boyunca bize demediklerini bırakmadılar. Türkiye yalnızlaşıyor, hatta ülkemizi DEAŞ terörüne destek vermekle suçladılar. Sonuçta ne oldu? Zulüm bitti. Türkiye'nin çok yakın dostu bir hükümet geldi. Şara liderliğinde şimdi Suriye hızla toparlanıyor. Güvenlik ve istikrar yeniden sağlanıyor. Terör örgütleri işgal ettikleri yerlerden yavaş yavaş çıkartılıyor. Suriye'nin kuzeyinde de terör bitecek. Kürt kardeşlerimiz yeni Suriye'nin asli parçası oluyor. Türkmen kardeşlerimiz aynı şekilde yeni yönetimden söz sahibi oluyor. DEAŞ terör örgütüyle mücadele çok daha kararlı hale geliyor. Tarihin doğru tarafında durmamızın, Müslümanlığımızın gereğini yerine getirmenin meyvelerini hamd olsun topluyoruz.
"SURİYE'DE MİLYONLAR CIVIL CIVIL TÜRKÇE KONUŞUYOR"
- Suriye'de milyonlar cıvıl cıvıl Türkçe konuşuyor. Türkiye'yi konuşuyor. Suriye'nin kuzeyindeki terör tehtidi ortadan kalktıkça tüm bölgemiz rahatlayacak. Bir ve bütün Suriye'nin kazananın tüm Suriye vatandaşları olacaktır.
- Hükümet olarak, ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. İç siyasette de dış politikada da Terörsüz Türkiye sürecinde de attığımız her adımı ölçüyor, biçiyor öyle harekete geçiyoruz. Türkiye ehil kadroların yönetimindedir. Türkiye tam bir güven içindedir. Rabbim bizi milletimize hizmet yolundan ayırmasın diyorum.
"MÜJDE" DİYEREK DUYURDU: "TALİMATLARI VERDİM"
- Şimdi size bir müjde vermek istiyorum. Aydın Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması için gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Ulaştırma bakanıma gerekli talimatları verdim. Hayırlı uğurlu olsun.
Kaynak: AA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır