Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu! Dikkat çeken sözler: "Sayın Kılıçdaroğlu da rahatsız olmuş ve isyan etmiş"

Güney Afrika'daki G20 zirvesi dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili gelen soruya yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun yayımladığı video mesajı değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sayın Kılıçdaroğlu da görüyoruz ki; koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu! Dikkat çeken sözler: "Sayın Kılıçdaroğlu da rahatsız olmuş ve isyan etmiş"
Devrim Karadağ

Güney Afrika'daki G20 zirvesine katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayımladığı video mesajı değerlendiren Erdoğan, "Sayın Kılıçdaroğlu da görüyoruz ki; koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin ardından yurda dönerken, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili gelen soruya verdiği yanıt ise dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan Kılıçdaroğlu sorusu ve yanıtı şöyle:

"SAYIN KILIÇDAROĞLU DA RAHATSIZ OLMUŞ VE İSYAN ETMİŞTİR"

Belediyelerin imkan ve kaynaklarının çıkar amaçlı suç örgütleri tarafından kullanıldığına dair somut tespit ve iddia ve iddianamelerle karşı karşıyayız. Öncelikle bu düzene bir idari ve yasal çerçevede neşter vurulması gerektiğini düşünüyor musunuz? Bunun tamamlayıcı kısmı da Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanının son açıklaması. Kendisi CHP'nin rüşvet çarkının aktörleriyle anılmaması gerektiğini ve bu rüşvet iddialarından da arınması gerektiğini ifade etti. Yorumunuz ne olur?

Malum belediyeler milletin biz yöneticilere emanetidir. Tıpkı oturduğumuz koltuklar, bulunduğumuz makamlar gibi millete aittir. Onların emanetine el uzatmaya yeltenenlerin ellerini kırmak ve açtıkları yolları tıkamak da devletin en temel vazifesidir.

Milletin bir kuruşunu dahi, kimsenin çetelerine, çıkar gruplarına peşkeş çekmesine izin vermedik, bundan sonra da vermeyiz.

Değerli arkadaşlar, şayet birileri mevcut sistemden tünel kazarak, hırsızlıklarına, yolsuzluklarına, rüşvet çarklarına su taşıyan bir yol açmışlarsa, kimsenin şüphesi olmasın, o yolları da keseriz. Sayın Kılıçdaroğlu da görüyoruz ki; koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiştir.

"DEMEK Kİ; BİR RÜŞVET ÇARKI VAR! KENDİSİ DE KABUL EDİYOR"

CHP'yi rüşvet, irtikap, hırsızlık, yolsuzluk girdabına sürükleyen anlayıştan rahatsız olduğunu söylüyor.

Demek ki; bir rüşvet çarkı var. Onu kendisi de kabul ediyor.

Bugün, CHP yönetiminin tek gündemi yargının önündeki korkunç iddiaları perdelemek, dikkatleri başka yönlere çekmek, gürültü çıkartarak partinin içine düştüğü bataklığın görülmesini engellemektir.

Umarız CHP'liler, partilerini çepeçevre kuşatan bu ahtapottan kurtarabilir."

