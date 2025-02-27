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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Costa ile telefonda görüştü

27.02.2025 18:34
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. AB Konseyi Başkanı Costa'yı yeni görevi nedeniyle kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilişkilerin canlandırılmasının Türkiye ile AB'nin müşterek menfaatine olduğunu, Brüksel'den ilişkilerin önünü açacak somut adımlar beklendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Costa ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre görüşmede, Türkiye ile AB ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmede Costa'yı yeni görevi nedeniyle kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilişkilerin canlandırılmasının Türkiye ile AB'nin müşterek menfaatine olduğunu, Brüksel'den ilişkilerin önünü açacak somut adımlar beklendiğini ifade etti.

Avrupa'nın güvenliğine yönelik adımların Türkiye'nin de katılımıyla planlanmasının faydalı ve tarafların ortak çıkarına olacağını vurgulayan Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında adil ve sürdürülebilir bir barışın mümkün olduğunu, Türkiye'nin en başından beri barışı tesis etmek için çabaladığını belirtti.

Erdoğan, Suriye'nin yeniden imarı için Suriye'ye yönelik AB yaptırımlarında sağlanan muafiyetin Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

Costa, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Recep Tayyip Erdoğan
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