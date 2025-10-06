HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan yolcusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatının 12. Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Gebele şehrinde düzenlenecek Zirveye katılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"'Bölgesel Barış ve Güvenlik' temasıyla gerçekleştirilecek Zirve kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatının kurumsal yapısının tahkimine ve Teşkilat bünyesindeki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gözden geçirilecek olup, Gebele Bildirisi dahil muhtelif belge ve kararların kabul edilmesi öngörülmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, Zirve marjında Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na iştirakleri ve katılımcı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla temaslarda bulunmaları planlanmaktadır."

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

