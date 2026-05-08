Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Al Nahyan’ı kabul etti
08.05.2026 19:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan'ı kabul etti. Beşiktaş Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
