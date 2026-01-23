HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan Barış Platformu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan Barış Platformu üyelerini İstanbul’da kabul etti. Platformda Karabağ, Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya Arnavutluk Dışişleri Bakanları yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan Barış Platformu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç, Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donica Gervella-Schwarz, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucinski, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali ve Sırbistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nevena Jovanoviç’i İstanbul’da kabul etti.

BALKAN BARIŞ PLATFORMU İSTANBUL'DA TOPLANDI

Kabulde ülkelerin Türkiye ile ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Balkan Barış Platformunun İstanbul’da gerçekleşen ikinci toplantısından duyduğu memnuniyeti belirterek, ülkelerin temsilcilerine yaptıkları katkılar için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda sınır güvenliği, enerji, teknoloji, ulaşım gibi birçok konunun ele alınmasının ve bölgesel sahiplenme anlayışıyla gerçekleşen istişarelerin önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın ve bölgemizin çeşitli sınamalarla karşı karşıya bulunduğunu, Balkan Barış Platformu üyesi ülkeleri arasındaki dayanışma ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesinin bu süreçte önem kazandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgemizdeki istikrarsızlıkların etkilerinin azaltılması ve sona erdirilmesi için gayret gösterdiğini, Ukrayna, Gazze ve Suriye başta olmak üzere birçok yerde barış odaklı çalışmaların sürdüğünü, Balkanlarda da geçmişin acılarından ders alarak, geleceği hedefleyen bir anlayışla hareket etmenin gerekli olduğunu belirtti.

Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demir eşlik etti.

23 Ocak 2026
23 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alkollü sürücü park halindeki 5 araca çarpıp kaçtıAlkollü sürücü park halindeki 5 araca çarpıp kaçtı
İspanya, Trump'ın davetini reddettiİspanya, Trump'ın davetini reddetti
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Balkanlar recep tayip erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Pencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölüm

Pencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölüm

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Lüks aracını satışa çıkardı! İstediği rakam dudak uçuklattı

Lüks aracını satışa çıkardı! İstediği rakam dudak uçuklattı

Altından yeni rekor: 7 bin TL'yi aştı

Altından yeni rekor: 7 bin TL'yi aştı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.