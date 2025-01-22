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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'da! Taziye evini ziyaret etti

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.01.2025 13:23
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın faciasının yaşandığı Bolu'da Kartalkaya geldi. Erdoğan burada taziye evini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'da! Taziye evini ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bolu'ya gideceğini duyurdu.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi bugün Bolu’ya bir ziyaret gerçekleştireceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Hanımefendi ziyaretleri kapsamında Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenaze namazlarına iştirak edeceklerdir."

TAZİYE EVİNİ ZİYARET ETTİ

Bolu'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Gültekin ailesinin evine taziyede bulundu. Erdoğan ardından Gültekin ailesinin cenaze namazını kılmak üzere camiye geçecek.

Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu Recep Tayyip Erdoğan cenaze
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