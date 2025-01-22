Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'da! Taziye evini ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bolu'ya gideceğini duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi bugün Bolu’ya bir ziyaret gerçekleştireceklerdir.
Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Hanımefendi ziyaretleri kapsamında Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenaze namazlarına iştirak edeceklerdir."
Bolu'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Gültekin ailesinin evine taziyede bulundu. Erdoğan ardından Gültekin ailesinin cenaze namazını kılmak üzere camiye geçecek.