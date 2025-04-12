Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci günündeki temasları kapsamında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, Hırvat üye Zeljko Komsic ve Boşnak üye Denis Becirovic ile kahvaltıda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Budapeşte'deki temasları kapsamında gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ikili ilişkiler ve mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

Erdoğan'ın kaldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır