Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çok az kaldı" diyerek duyurdu: "Sizlere teslim edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları Finali'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"ONLARA KÖTÜ BİR HABERİM VAR"

Vatana, millete, ümmete sevdalı gençlerin yetişmesini istemiyorlar. Onlara kötü bir haberim var, onları uzun yıllar rahatsız etmeye devam edeceğiz. Gençlerimizi marjinallerin insafına bırakamayız. 28 Şubat'ın kirli ve kibirli zihniyetini bir daha geri gelmemek üzere tarihin çöp sepetine yolladık.

"SİZLERE TESLİM EDECEĞİZ"

Milletimizin hasretini çektiği güçlü ve büyük Türkiye'ye çok az kaldı. Coğrafyamızda barış rüzgarlarının esmesine çok az kaldı. Sizlere terörün olmadığı, kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'yi teslim edeceğiz.

Birileri çıkıp Filistin davamızı sorguluyorlar. Bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamak sizin ne haddinize? Topraklarını savunan Filistinlilere terörist diyen siz değil miydiniz? Kusura bakmayın, kimseyi kandıramazsınız. Siz hiçbir zaman mazlumların yanında olmadınız?

"MANİ OLAMAYACAKSINIZ"

Kabine üyelerimizi, bakanlarımızı seviyesiz dilinizle eleştiriyorsanız. Ne yaparsanız yapın, Türk milletinin 1 asır sonra kardeşleriyle kucaklaşmasına mani olamayacaksınız. Hürriyetin o kızıl kapısı mutlaka açılacaktır.