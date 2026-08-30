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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: "Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecek"

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük Zafer'in başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, istiklalimizin ebedi muhafızları olarak gördüğümüz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: "Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecek"
Mehmet Hazar Gönüllü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında Bilge Kağan Yazıtı'na gönderme yaparak "Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe" Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir" ifadelerine yer verdi.

"30 AĞUSTOS ZAFERİ'YLE BİN YILDIR ÜZERİNDE ÖZGÜRCE YAŞADIĞIMIZ TOPRAKLARIN EZELİ VE EBEDİ VATANIMIZ OLDUĞU BİR KEZ DAHA TESCİL EDİLDİ"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı:

"Aziz milletimizin, Kıbrıs Türk halkının ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. 30 Ağustos Zaferi'yle bin yıldır üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir.

Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu da açan Büyük Zafer, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ederken, coğrafyamıza yönelik emperyalist kuşatmanın da kırılmasına vesile olmuştur. Bundan 104 yıl önce, türlü imkânsızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır.

"ZULÜM KİMDEN GELİRSE GELSİN ENGEL OLMAYA ÇEKİNMEYEN BİR TÜRKİYE VAR"

Türkiye, şanlı tarihinden aldığı ilham ve özgüvenle enerjiden savunma sanayiine, bilim ve teknolojiden dış politikaya kadar her alanda yazdığı başarı hikâyeleriyle hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Başta bölgemiz olmak üzere, dünyada savaşların, çatışmaların, krizlerin ve siyasi belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye; ilkeli, dirayetli ve insani değerleri merkeze alan girişimci politikalarıyla öne çıkmaktadır.

Bugün, zulüm kimden gelirse gelsin engel olmaya, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan, bu uğurda yeri geldiğinde bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye vardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: "Türkiye yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecek" 1

"TÜRKİYE'Yİ VE TÜRK MİLLETİNİ KUTLU MÜCADELESİNDEN HİÇ KİMSE VAZGEÇİREMEYECEK"

"Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe" Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir. İstikrarsızlıktan beslenenlerin tüm kışkırtmalarına, tüm provokasyonlarına rağmen, devlet ve millet olarak, haktan yana, hukuktan yana, adaletten, barıştan, istikrardan yana olmaya devam edeceğiz.

104 sene evvel olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde Türkiye Yüzyılı'nın inşasına omuz veren tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde kalbi milletimizle çarpan, bizimle sevinip bizimle üzülen bütün dost ve kardeşlerimizi de bu anlamlı günde muhabbetle kucaklıyorum. Bu vesileyle Büyük Zafer'in başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, istiklalimizin ebedi muhafızları olarak gördüğümüz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos
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