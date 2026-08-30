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Hamaney Körfez ülkelerine seslendi: "Gerçek düşmanı görün"

İran'ın dini lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, yeni bir yazılı mesajında Körfez ülkelerinin liderlerine seslendi.

Hamaney Körfez ülkelerine seslendi: "Gerçek düşmanı görün"
Devrim Karadağ

İran'ın göreve geldiğinden bu yana kamuoyu önünde görülmeyen dini lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, yeni bir yazılı mesaj yayınladı.

Hamaney mesajında Körfez ülkelerinden "gerçek düşmanı"nın farkına varmalarını, planlarını anlamalarını ve ona karşı mücadele etmelerini istedi.

Sosyal medya platformu Telegram'daki resmi hesaptan paylaşılan mesajda ayrıca Müslüman dünyasının birleşmesi, "düşmanlara" karşı karşılıklı olarak birbirlerini savunmaları ve işbirliği yapmaları temennisi iletildi.

Hamaney Körfez ülkelerine seslendi: "Gerçek düşmanı görün" 1

SAVAŞ BAŞLADIĞINDAN BERİ HİÇ GÖRÜLMEDİ

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıda babası ve önceki dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünden sonra başa geçen Mücteba Hamaney, savaş başladığından beri hiç görülmedi.

İranlı yetkililer Hamaney'in babasının, eşinin ve çocuğunun öldüğü saldırıda ağır yaralandığını bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İran Mücteba Hamaney
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