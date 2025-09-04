HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı’nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın telefonundan soyunma odasında görüştüğü Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya tebriklerini iletti.

MONTELLA VE FUTBOLCULARI KUTLADI

90 dakika boyunca sergilemiş oldukları başarılı performans ve aldıkları önemli galibiyetten ötürü A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı ve millî futbolcuları kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya ile karşılaşacakları müsabaka için başarı dileklerini iletirken; ay-yıldızlılar da vermiş olduğu destekten ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

