Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın telefonundan soyunma odasında görüştüğü Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya tebriklerini iletti.

MONTELLA VE FUTBOLCULARI KUTLADI

90 dakika boyunca sergilemiş oldukları başarılı performans ve aldıkları önemli galibiyetten ötürü A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı ve millî futbolcuları kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya ile karşılaşacakları müsabaka için başarı dileklerini iletirken; ay-yıldızlılar da vermiş olduğu destekten ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

(İHA)

