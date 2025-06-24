Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes yorumu! "Diplomasiye şans tanınmalı..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun zirvesi için Hollanda'ya gidiyor. Erdoğan, Lahey kentinde gerçekleştirilecek olan "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi" öncesi açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlar sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Birazdan Lahey'e hareket edeceğim NATO zirvesi için. Avrupa güvenliğinin pekiştirilmesini özellikle savunuyoruz.

Ülkemizin savunma yeteneklerini geliştirirken ittifakının caydırıcılığına da katkıda bulunuyoruz. Daha güçlü savunma ve daha etkin ordu hedefi ile yola çıkarken müttefikler arasındaki savunma ürünlerinin ticaretine engellemeleri doğru bulmuyoruz. Bu engellemelerin amasız fakatsız kaldırılması gerek.

"2026 NATO ZİRVESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMAK İSTİYORUZ"

İsrail'in İran'a saldırısı ile başlayan süreçte müzakereleri ele alan girişimlerimiz oldu. birçok lider ile görüştü. İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeleri dışişleri bakanları ile bir araya geldik. Ateşkese giden yolda her türlü girişimi takdirle destekleriz. Gece saatlerindeki ateşkes mutabakatı haberini memnuniyet ile karşılıyoruz.

Bölgemiz etkileri tüm dünyada hissedilecek savaşın yükü kaldıramaz. İhtilafların çözülmesi için diplomasiye şans tanınmalı. Türkiye olarak uluslararası hukuku gözeten tavrımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 2026 yılındaki NATO zirvesine Türkiye'de ev sahipliği yapmak istiyoruz. Liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz.

"NATO'NUN EN BÜYÜK 2. ORDUSUYUZ"

NATO'nun en büyük ikinci ordusuyuz. Netanyahu'nun katliamı bitmeli. Ateşkes çabalarını yakından takip ediyoruz."