Sakarya ve Zonguldak'ta eğitime bir gün ara verildi

Olumsuz hava koşulları ülke genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. İstanbul Valiliği'nin ardından Sakarya ve Zonguldak Valilikleri de eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

SAKARYA VE ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sakarya için yaptığı turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısının ardından Sakarya Valiliği harekete geçti. Beklenen kuvvetli yağışın günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği değerlendirilerek, il genelinde eğitimde tatil kararı alındı. Valilikten yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimize 'turuncu kodlu' şiddetli yağış uyarısı yapıldığından ilimiz genelinde 15 Ekim 2026 Perşembe günü beklenen yağışın kuvvetli görüleceği, bunun da genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği, ulaşımda aksamalara sebep olacağı değerlendirilmektedir. Hava şartları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek gayesiyle alınan tedbirler çerçevesinde ilimiz genelinde resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda (üniversiteler hariç) eğitim-öğretime 15 Ekim 2026 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

VALİLİK DUYURDU: BAZI KAMU PERSONELLERİ DE DAHİL EDİLDİ

Zonguldak Valiliği, beklenen kuvvetli yağış ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 15 Ekim Perşembe günü eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Zonguldak'ta beklenen kuvvetli yağış nedeniyle il genelinde eğitim ve kamu çalışanlarına yönelik tedbirler alındı. Zonguldak Valiliği, öğrencilerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla 15 Ekim 2026 Perşembe günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildiğini duyurdu.

KAMU ÇALIŞANLARINA İDARİ İZİN

Valiliğin açıklamasına göre, eğitime verilen bir günlük aranın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel aynı gün idari izinli sayılacak.

VALİLİKTEN VATANDAŞLARA UYARI

Olumsuz hava şartları ve kuvvetli yağışların oluşturabileceği risklere karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Valilik, ilgili kurumlar tarafından yapılacak uyarı ve duyuruların takip edilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır