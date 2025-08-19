HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Daha adil bir dünya inşa edeceğiz" mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya gündemine ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan "İsrail insanlık vicdanını ayaklar altına alıyor. Filistin halkı için sahada olmayı sürdüreceğiz. Daha adil bir dünya inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hazar Gönüllü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Pais'te "Sınırları Aşan Merhamet: Medeniyetler İttifakı ve İnsani Diplomasi" başlıklı bir makale kaleme aldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan makalede insani yardımın siyaset üstü bir vicdan meselesi olduğunu; Türkiye'nin mazlumun kimliği ve inancına bakmaksızın dünyanın dört bir yanına yardım eli uzatan bir ülke olarak öne çıktığını vurguladı.

İspanyolca olarak yayımlanan makalede Erdoğan "Savaşlar, açlık, düzensiz göç ve iklim felaketleri bizleri, insanlık tarihinin en ağır imtihanıyla karşı karşıya bırakmıştır. Bugün, Dünya İnsani Yardım Günü'nde, karşımızda duran acı gerçek; 300 milyondan fazla insanın en temel insani ihtiyaçlarından yoksun olmasıdır. Bu tablo, insanlığın vicdanını sarsan, tüm dünyayı sorumluluğa çağıran bir hakikattir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca "İsrail insanlık vicdanını ayaklar altına alıyor. Filistin halkı için sahada olmayı sürdüreceğiz. Daha adil bir dünya inşa edeceğiz" mesajlarını verdi.

Recep Tayyip Erdoğan
