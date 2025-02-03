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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dijital mecra mesajı! "Yeni tedbirler gelecek" Engelli öğretmen ataması...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
03.02.2025 12:12
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek Erdoğan açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, 2025 yılında 1381 engelli öğretmenin atanacağını duyurdu. Erdoğan ayrıca dijital mecralardaki problemlerin ortadan kaldırılabilmesi açısından yeni tedbirlerin gündeme geleceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dijital mecra mesajı! "Yeni tedbirler gelecek" Engelli öğretmen ataması...

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'nde önemli değerlendirmelerde bulunuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Aziz İstanbullular, saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu açılış töreninde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Aybüke kızımızı, Necmettin evladımızı ve tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum.

Milletimizin desteği ve duası bizimle olduğu sürece eserlerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz.

Külliyemizdeki Türkiye'nin en büyük planetaryumunu bugün hizmete açıyoruz. Tam tekmil bir eğitim öğrenim üssünü İstanbul'a kazandırıyoruz. Temelini attığım ve inşa sürecini yakından takip ettiğim kampüsün açılışını yapmak benim için mutluluk kaynağıdır. Desteklerini bizden esirgemeyen necip milletimize kalpten teşekkür ediyorum.

DERS KİTAPLARINI ÜCRETSİZ DAĞITIYORUZ

80 yılda yapılan dersliklerden çok daha fazlasını son 20 yılda inşa ettik. İstanbul'da 80 Anadolu'da 100'ü aşkın öğrencilerin olduğu sınıflar vardı. Derslik başına öğrenci sayısını ilköğretimde 23'e, ortaöğretimde ise 22'ye indirdik. 4 milyar ders kitabını ücretsiz dağıtarak bu yükü ailelerin üzerinden aldık.

1381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI

Sizlere bir müjdem var. 2025 yılında 1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapacağız. Bakanlığımız çok yakında başvuruları kabul edecek. Tüm engelli öğretmenlerimiz için şimdiden başarılar diliyorum.

DİJİTAL MECRALARDAKİ SORUNLARLA İLGİLİ YENİ TEDBİRLER ALINACAK

Dijital mecraların başı bozuk ikliminde evlatlarımızı sahipsiz bırakamayız. Özgürlük bahanesi ile körpe dimağların işgal edilmesine seyirci kalamayız. Dijital mecra kaynaklı sorunlarla mücadelede yeni tedbirleri devreye alacağız.

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt cumhurbaşkanı erdoğan
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