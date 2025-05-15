Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama! "İnadına kardeşliği savunacağız" diyerek söyledi: "Kürt’ü Türk’ten ayırırsan yalnız kalır yutarlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu'nda açıklamalarda bulunuyor. Sözlerine Konya Kulu'daki 5,2'lik deprem için geçmiş olsun dileklerini ileterek başlayan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"BİZ SİYASET SAHNESİNE TESADÜFEN ÇIKMIŞ BİR KADRO DEĞİLİZ"

"Biz siyaset sahnesine tesadüfen çıkmış bir kadro değiliz. Bizi bir araya getiren ortak bir davamız var. Biz AK Parti'den önce de vardık. Bizim için tarih yüzlerce yıl önce başladı.

"BİZİM DAVAMIZ BÜYÜK, MİSYONUMUZ BÜYÜK"

Bizim davamız büyük, misyonumuz büyük. Bu yol meşakkatli bir yol. Bu yol kutlu olduğu kadar zorlu bir yol. Bu yol aşk ister, heyecan ister, gayret ister gece gündüz millet için çabalama ister, yanıp tutuşma ister. Biz yanacağız ki çevremiz aydınlanacak. Biz bu yola başkaları gibi çıkar için rant için makam için mevkii için çıkmadık. Biz bu yola millet uğruna, vatan uğruna yanmak için çıktık.

"İTTİFAK YAPINCA BÜYÜDÜK, GÜÇLENDİK CİHANA HÜKMETTİK"

Coğrafya ve tarih Türk, Kürt ve Arap'ı çözülmez dağılmaz şekilde birbirine sıkıca bağlamıştır. Biz bu coğrafyada ittifak yapınca büyüdük, güçlendik cihana hükmettik. Dağılınca fetreti yaşadık. Bunu hasımlarımız çok iyi biliyor. Böl, parçala, yönet. Asırlardır bu kirli oyunu oynamayı çok iyi biliyorlar. Aramıza cetvelle çizerler gibi sınırlar çizdiler. Bizi birbirimize düşman etmek için ellerinden geleni yaptılar. Bizim farkında olmadıklarımızın onlar farkında. Onlar çok iyi biliyor ki Türk, Kürt Arap birlikte hareket ederlerse büyük güç olurlar. Bölgeye barış gelir huzur gelir. Bunu engellemek için her yola başvuruyorlar.

Maalesef zaman zaman kurdukları tuzaklarda başarılı da oldular. Birlikteliğimize engel olmak için her yolu deniyorlar. Kimileri ihanetle kimileri cehaletle bu ayrışmayı körüklüyor. Kürt'ü Türk'ten ayırırsan yalnız kalır ve yutarlar. Türk'ü Kürt'ten ayırırsan Arap'tan ayırırsan yalnız kalır zayıflar. Onun için içeride de dışarıda da ayrıştıran bölen değil, birleştiren olacağız. Başkaları ne yaparsa yapsın biz inadına kardeşliği savunacağız.

"SÜREÇ MİT TARAFINDAN TİTİZLİKLE İNCELENECEK"

Bölücü terör örgütü kendisini fesh edeceğini ve silah bırakacağını açıkladı. Yanlışta ısrar edene de mücadeleden geri adım atmayız. Bölücü örgütün fesih kararını 40 yılık bir musibetten sonsuza dek kurtulma adına müspet karşıladık. Temkinliyiz, tedbirliyiz, sabırlıyız. Süreç MİT tarafından titizlikle incelenecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin pozisyonu nettir.

"BÖLGEMİZDE TERÖR KULLANIM SÜRESİ BİTMİŞTİR"

Bölgemizde terör kullanım süresi bitmiştir. Yabancı aktörlerle bel bağlama dönemi kapanmıştır. Dünyamız kabuk değiştirmekte, eski nizam çatırdamakta coğrafyamızda ise merkezinde Türkiye'nin yer aldığı yepyeni bir denklem başlamaktadır.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AYDINLANIYOR, YILDIZI GİDEREK PARLIYOR"

Rusya-Ukrayna savaşına adil bir barışla son verme çabalarını konuştuk. Dün Trump, Selman, Şara ile 4'lü telekonferans görüşmesi gerçekleştirdik. Yarın Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak için Arnavutluk'a gidiyoruz. Türkiye hakettiği konuma hızla geliyor. Türkiye'nin ufku açılıyor. Türkiye'nin önü aydınlanıyor, yıldızı giderek daha da parlıyor. Ekonomide ticarette, turizmde diğer alanlarda yeni bir ligde mücadele ediyor. Şunu da büyük gururla ifade etmek isterim ki, Terörsüz Türkiye ile en büyük eserimizi inşa ediyoruz.