Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Macron'dan sonra Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün art arda iki önemli görüşme gerçekleştirdi. Önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşen Erdoğan ardından da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

"TÜRKİYE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIR"

Rusya Devlet Başkanı Putin'e görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul'da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını aktaran Erdoğan, Türkiye'nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

KAPSAMLI ATEŞKES ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, barışa ulaşılması noktasında bir fırsat penceresinin aralandığını, kapsamlı bir ateşkes sağlanmasının barış görüşmeleri için gerekli ortamı oluşturacağını belirtti.

ERDOĞAN, MACRON'LA DA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi yolunda tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığını, bu fırsatı değerlendirmek gerektiğini, Türkiye'nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki kalıcı barış müzakerelerine başlanması ve Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılması süreçlerinin hassasiyetle yürütülmesinde işbirliğini sürdürmenin önemli olduğunu belirtti.