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İstanbul'u öneren Putin'e Zelenskiy dünyanın konuşacağı bir yanıt verdi: Hemfikirler ama tarih hariç!

Rusya-Ukrayna savaşında üçüncü ateşkes ilanı dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Rusya lideri Putin, 15 Mayıs'ta İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında doğrudan görüşmeler önermişti. Putin'in açıklamasına Ukrayna lideri Zelenskiy'den yanıt gecikmedi. Putin'den farklı bir tarihi işaret eden Zelenskiy "Öldürmeye tek bir gün bile devam etmenin bir anlamı yok" deyip Rusya'dan beklentisini açıkladı.

İstanbul'u öneren Putin'e Zelenskiy dünyanın konuşacağı bir yanıt verdi: Hemfikirler ama tarih hariç!
Hazar Gönüllü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile ön koşulsuz ve doğrudan görüşmelerin 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılmasını önerdi. Zelenskiy ise Putin'e “Rusya'nın 12 Mayıs'ta tam, kalıcı ve güvenilir bir ateşkesi teyit etmesini bekliyoruz” yanıtını verdi.

PUTİN İSTANBUL'U İŞARET ETTİ: HİÇ VAKİT KAYBEDİLMESİN

9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla yapılan etkinliklerin ve yabancı ülkelerin liderleriyle görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Putin, her şeye rağmen Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulayarak, "15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz” demişti.

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"MÜZAKERELERİN İSTANBUL'DA YAPILMASI İÇİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RİCADA BULUNACAĞIM"

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin düzenlenmesi için Türkiye'nin defalarca teklifte bulunduğunu hatırlatan Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu organizasyonu gerçekleştirmek için çok şey yaptığını dile getirdi.

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Putin, İstanbul'da 2022'de yapılan müzakerelerin sonucunda taslak bir belgenin hazırlandığını ve Kiev'in bunu parafladığını anımsatarak, Batı'nın tavrı yüzünden bu belgenin çöpe atıldığını belirtti.

Rus lider Putin, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye'de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna'da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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TRUMP MEMNUNİYETLE KARŞILADI: HARİKA BİR GÜN

ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Putin'in önerisine ilişkin, "Rusya ve Ukrayna için potansiyel olarak harika bir gün. Yepyeni ve çok daha iyi bir dünya olacak. Bunun gerçekleşmesini sağlamak için her iki tarafla da çalışmaya devam edeceğim. ABD bunun yerine yeniden İnşa ve ticarete odaklanmak istiyor. Önümüzde büyük bir hafta var" değerlendirmesinde bulundu.

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ZELENSKİY'DEN YANIT GELDİ: BİR GÜN BİLE DEVAM ETMEK ANLAMSIZ

Putin’in açıklamasının ardından gözler Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e çevrilmişti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt veren Zelenskiy daha erken bir tarihi, yarını işaret ederek "Ölümlere bir gün bile devam etmenin bir anlamı yok" dedi.

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"UKRAYNA GÖRÜŞMEYE HAZIR"

Zelenskiy açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Bu, Rusların nihayet savaşı sona erdirmeyi düşündüklerine dair iyi bir işaret. Dünyadaki herkes çok uzun zamandır bunu bekliyordu. Ve herhangi bir savaşın gerçek anlamda sona ermesinin ilk adımı ateşkestir. Ölümlere bir gün bile devam etmenin bir anlamı yok. Rusya'nın yarından, 12 Mayıs'tan itibaren tam, kalıcı ve güvenilir bir ateşkesi teyit etmesini bekliyoruz ve Ukrayna da görüşmeye hazırdır.”

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin Vladimir Zelenskiy
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