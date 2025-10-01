Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması: "Trump'a para verdiğimizi hatırlattım"

Yeni yasama yılının açılışı nedeniyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde, Meclis tören salonunda resepsiyon düzenlendi. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de gerçekleşen kritik görüşmeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"TRUMP'A F-35 UÇAKLARI İÇİN PARA VERDİĞİMİZİ HATIRLATTIM"

Cumhurbaşkan Erdoğan, bir gazetecinin F-35'lerle ilgili sorusuna, "ABD'deki görüşmelerin hepsi başarılı geçti, bazı beklentilerimiz var. Göreceğiz. Trump'a F-35 uçakları için para verdiğimizi hatırlattım. Bundan sonra ne olacağını takip ediyoruz, bekliyoruz" şeklinde yanıt verdi.

MECLİS'TE PARTİ LİDERLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP ve Hüda-Par liderleriyle Meclis'te bir araya geldi.

ERDOĞAN'DAN MİNİ ZİRVE

TBMM'de yeni yasama yılının açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP lideri Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Buldan ile İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun da katıldığı bir 'mini zirve' yapıldı