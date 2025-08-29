HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze çağrısı: 'Biz Türkiye olarak susmadık, susmayacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı ve Asya’nın iki ucundan dünyaya ortak vicdan çağrısı yaptığı makalesi, Japonya'nın önemli gazetelerinden Nikkei Shimbun'da Japonca ve İngilizce olarak yayımlandı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı ve Asya'nın iki ucundan dünyaya ortak vicdan çağrısı yaptığı makalesi, Japonya'nın önemli gazetelerinden Nikkei Shimbun'da Japonca ve İngilizce olarak yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan makalesinde, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk köprüsünün yalnızca resmî belgelerden değil, ortak vicdandan, insani yardımlardan ve tarihî hatıralardan beslendiğini vurguladı.

Marmaray'dan Osmangazi Köprüsü'ne, Boğaz'daki ikinci köprümüz Fatih Sultan Mehmet'ten Haliç Köprüsü'ne kadar birçok eserde Türk azmi ile Japon mühendisliğinin el ele verdiğini, bu iş birliğinin sadece çelikten ve betondan değil; güven, samimiyet ve gönül bağından oluştuğunu ifade etti.

Erdoğan ayrıca, küresel krizler karşısında Türkiye-Japonya iş birliğinin insanlık için yapıcı çözümler üretebileceğine dikkati çekti. İnsani diplomasinin önemine işaret ederek TİKA ile JICA'nın ortak projelerini örnek gösterdi.

GAZZE ÇAĞRISI:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze konusunda da güçlü bir çağrıda bulundu:

"İsrail'in soykırımı ve işgali sonucu çocukların açlıktan öldüğü, hastanelerin çalışamaz hale geldiği, şehirlerin harabeye döndüğü, milyonlarca insanın en temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığı bir tabloya şahit oluyoruz. Bu facia bütün insanlığın meselesidir. Biz Türkiye olarak susmadık, susmayacağız. Ateşkesin sağlanması, insani yardıma engelsiz erişim ve masum sivillerin korunması için her platformda gayret sarf ediyoruz. Ancak biliyoruz ki sesimiz daha gür çıkmalı, tesirimiz daha geniş olmalı. Japonya'nın barışı önceleyen irfanı, uluslararası hukuka bağlılığı ve vicdani hassasiyeti bu süreçte pek kıymetlidir. Türkiye'nin bölgesel tesiri ve insani yardım kapasitesiyle birleştiğinde ortaya vakur ve güçlü bir ortaklık çıkacaktır."

