HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine davet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları tarafından 6 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine tüm kadınları davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine davet

AK Parti Kadın Kolları tarafından yayımlanan videolu mesajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar sahilinden başlayarak Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleştirilecek buluşmaya Türkiye’deki tüm kadınların katılımı için çağrıda bulundu. Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Pazartesi günü Üsküdar sahilinde Kadın Kollarımızın Gazze ile bütünleşme noktasında bir zincir oluşturmaları toplantısına bütün kadınları - sadece AK Parti Kadın Kolları değil, tüm kadınları - davet ediyoruz. Ve hep birlikte tüm sahil boyunca kadınların oluşturacağı bu zincir, inanıyorum ki Gazze’ye ayrı bir güç katacaktır. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine davet 1

81 İLDE EŞ ZAMANLI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan’ın öncülüğünde düzenlenecek etkinlik, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek. Kadınlar, ellerini kenetleyerek dünyanın en uzun ve en sessiz zincirini oluşturacak.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Japonya’da 5,7 büyüklüğünde depremJaponya’da 5,7 büyüklüğünde deprem
Ot biçen baba-oğul uçuruma düştü: 1 ölü 1 yaralıOt biçen baba-oğul uçuruma düştü: 1 ölü 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Gazze
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.