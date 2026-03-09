HABER

İsrail, Mücteba Hamaney'i infaz listesine ekledi! Lider seçilir seçilmez suikast tehdidi

ABD-İsrail'in saldırılarında öldürülen Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney, İran'ın yeni lideri seçilir seçilmez suikast tehdidiyle karşı karşıya kaldı. İsrailli üst düzey yetkililerden art arda ölüm tehditleri yağdı.

İsrail, Mücteba Hamaney'i infaz listesine ekledi! Lider seçilir seçilmez suikast tehdidi

İran’da Uzmanlar Meclisi tarafından yeni dini lider olarak seçilen Mücteba Hamaney’e yönelik açıklamalar İsrail’den peş peşe gelmeye başladı. ABD-İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Ali Hamaney’in ardından göreve gelen Mücteba Hamaney’in fotoğrafı, İsrail tarafından suikastlarla öldürülen liderlerin yer aldığı bir paylaşımda yer aldı. İsrailli yetkililerin sosyal medya ve basın üzerinden yaptığı açıklamalar da dikkat çekti.

SUİKASTA UĞRAYAN İRAN VE HAMAS LİDERLERİNİ PAYLAŞTI

İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran ve Hamas Hareketi'nden İsrail tarafından yapılan suikastlarla öldürülmüş olan lider kadrosunun fotoğraflarını yayımladı.

İsrail, Mücteba Hamaney i infaz listesine ekledi! Lider seçilir seçilmez suikast tehdidi 1

TEK CÜMLELİK ÖLÜM TEHDİDİ

Ohana, Mücteba Hamaney'in resmini de listeye ekleyerek, "Onların yolunda ilerleyenler onların yolunda giderler" ifadelerini yazdı.

İsrail, Mücteba Hamaney i infaz listesine ekledi! Lider seçilir seçilmez suikast tehdidi 2


Mücteba Hamaney

"MÜCTEBA HAMANEY YÜRÜYEN BİR ÖLÜ"

İsrail'de yerel yayın organlarından Kol Barama radyosuna konuşan İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen ise, katıldığı programda İran'ın yeni lideri için "Mücteba Hamaney yürüyen bir ölü." dedi.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Hamaney'in lider olarak henüz seçilmeden önce yaptığı yazılı paylaşımda "Mücteba Hamaney" hakkında suikast tehdidinde bulunmuştu.

Paylaşımında Adraee, "İsrail Ali Hamaney'in ardından gelecek olanın da peşine düşecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail suikast Ali Hamaney savaş abd Mücteba Hamaney
