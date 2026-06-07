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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'iklim' uyarısı: "Tüm insanlığı tehdit ediyor!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sıfır Atık projesiyle ülke ekonomisine 365 milyar lira katkı sağlandığını belirtti. Erdoğan, iklim kriziyle ilgili önemli bir uyarıda da bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'iklim' uyarısı: "Tüm insanlığı tehdit ediyor!"
Mehmet Hazar Gönüllü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Sıfır Atık Forumu'nun gala programında konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan'ın konuşmasında iklim krizine yönelik uyarıları ve Sıfır Atık projesiyle sağlanan katkılar ön plana çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan iklim uyarısı: "Tüm insanlığı tehdit ediyor!" 1

"İKLİM MESELESİ İNSANLIĞIN TAMAMINI TEHDİT EDİYOR"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:

  • Türkiye çevre diplomasisinde yüksek seviyelere ulaştı. Foruma 183 ülkeden katılım var.
  • İklim meselesi tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan iklim uyarısı: "Tüm insanlığı tehdit ediyor!" 2

"LÜKS VE İSRAF TÜM HOYRATLIĞIYLA SÜRÜYOR"

  • Problemler kelebek etkisiyle birbirini tetikliyor. Dünyada 43 milyon çocuk açlığın pençesinde, lüks ve israf ise tüm hoyratlığıyla sürüyor. 1 yılda 1 milyar 300 bin ton gıda israf ediliyor. Bilinçsiz tüketim tabiatı hırpalıyor. İklim krizini derinleştirenler daha az etkileniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan iklim uyarısı: "Tüm insanlığı tehdit ediyor!" 3

  • Atık sorunu küresel çapta bir tehdit. Pasifik'teki çöp adaları bunun ürkütücü bir örneği.

"EKONOMİMİZE 365 MİLYAR LİRA KATKI SAĞLADI"

  • 'Sıfır Atık' küresel çevre seferberliğine dönüştü. Projeyle 613 bin ağacın kesilmesini engelledik. Sıfır Atık Hareketi'yle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladık. 90 milyar ton atığı geri kazandık. 36 milyon ağacın karbon salınımına denk gelen 180 milyon ton sera gazı salınımının önüne geçtik. 2 trilyon litre su atık depolama alanı tasarrufu temin ettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan iklim uyarısı: "Tüm insanlığı tehdit ediyor!" 4

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan sıfır atık projesi
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