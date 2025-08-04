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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiltere Başbakan Starmer'e 'Filistin tebriği'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer'i Filistin'i tanımalarıyla ilgili olarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiltere Başbakan Starmer'e 'Filistin tebriği'

İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. İletişim Başkanlığı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan İngiltere Başbakan Starmer e Filistin tebriği 1

İletişim Başkanlığı'nın paylaşımı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Gazze’deki insani durumun kritik noktaya ulaştığını, yaşananlara ses çıkarmanın ötesine geçilmesinin insanlığa karşı bir görev olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Gazze’ye sürekli insani yardımı gönderdiğini, arabulucuların bölgede ateşkesi sağlama gayretlerini ve ateşkes müzakerelerini de desteklediğini belirtti.

ERDOĞAN'DAN STARMER'A TEBRİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’i ateşkese ve iki devletli çözüme zorlayacak adımların atılmasının önemini ortaya koyarken, İngiltere Başbakanı Starmer’ı Filistin Devletini tanıma ile ilgili açıklamaları nedeniyle tebrik etti."

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Filistin cumhurbaşkanı erdoğan
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