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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail halkına çağrı! Gazze mesajı dikkat çekti: "Devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliama ilişkin mesajlar geldi. İsrail'in "bir cinnet halinde" olduğunu söyleyen Erdoğan "İsrail halkını yönetimlere karşı harekete geçmeye davet ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail halkına çağrı! Gazze mesajı dikkat çekti: "Devam edeceğiz"
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nde konuşma gerçekleştirdi.

"İSRAİL CİNNET HALİNDE"

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

  • Filistin davası haysiyet davasıdır. Filistin’i savunmak barışı ve adaleti savunmaktır.

  • İsrail bir cinnet halinde. Okullar, camiler ve kiliseler bombalandı. Gazze taş üstünde taş kalmayacak şekilde harap edildi. Filistinli kardeşlerimiz haydutluğa maruz kalıyor. Bebekler göz göre göre hayatını kaybetti.

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"İSRAİL İLE TİCARİ İLİŞKİLERİ SONLANDIRARAK CESUR BİR ADIM ATTIK"

  • Zulüm ve barbarlık 18 aydır devam ediyor, Batı dünyası seyrediyor. Uluslararası sistem sınavı kaybetti. Küresel düzen zalimlerin oyuncağı olmaya mahkum.

  • Türkiye olarak ilk günden itibaren Gazze için seferber olduk. İsrail ile ticari ilişkileri sonlandırarak cesur bir adım attık. Gazze'de yardıma devam edeceğiz. İsrail halkını yönetimlere karşı harekete geçmeye davet ediyorum. Mazlumların yanında yer almayan bir küresel düzen, zalimlerin oyuncağı olmaya mahkumdur.

  • Cezasız kalan her suç faili daha fazla şımartır. İsrail'e karşı açılan soykırım davasına büyük önem veriyoruz. Netanyahu ve cinayet çetesinin uluslararası mahkemelerde yargılandığını da inşallah kısa sürede göreceğiz.

  • Kalıcı ateşkes derhal sağlanmalı. İki devletli çözümün alternatifi yoktur.
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Anahtar Kelimeler:
Filistin Recep Tayyip Erdoğan Gazze
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