Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail halkına çağrı! Gazze mesajı dikkat çekti: "Devam edeceğiz"

Zulüm ve barbarlık 18 aydır devam ediyor, Batı dünyası seyrediyor. Uluslararası sistem sınavı kaybetti. Küresel düzen zalimlerin oyuncağı olmaya mahkum.

Türkiye olarak ilk günden itibaren Gazze için seferber olduk. İsrail ile ticari ilişkileri sonlandırarak cesur bir adım attık. Gazze'de yardıma devam edeceğiz. İsrail halkını yönetimlere karşı harekete geçmeye davet ediyorum. Mazlumların yanında yer almayan bir küresel düzen, zalimlerin oyuncağı olmaya mahkumdur.