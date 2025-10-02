HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs paylaşımı: "Selahaddin Eyyubi’yi ve kahraman askerlerini rahmetle yâd ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'ün Fethi'nin 838’inci yıl dönümü vesiylesiyle yaptığı paylaşımda, "Şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi’yi ve kahraman askerlerini rahmetle yâd ediyorum" dedi.

Mustafa Fidan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Kudüs'ün fethinin yıldönümüyle ilgili paylaşımda bulundu. Mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahattin Eyyübi ve kahraman askerleri rahmetle yad eden Erdoğan, "Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

"KUDÜS İÇİN MÜCADELE ETMEYİ AZİM VE KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Sosyal medya platformu X'te paylaşım yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

"Kudüs’ün Fethi’nin 838’inci yıl dönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi’yi ve kahraman askerlerini rahmetle yâd ediyorum.

Hazreti Nebi’nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz."

02 Ekim 2025
02 Ekim 2025

