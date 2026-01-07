Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro'ya Türkiye'ye gitmesi teklif edildi' iddiasına yanıt!

ABD Başkanı Donald Trump uzun süren tehditlerinin ardından Venezuela'ya defalarca kez 'müdahale' konusunda tehditlerde bulunmuştu. Venezuela'nın başkenti Karakas'ta patlama sesleri duyulmasından ardından ABD Başkanı Trump, Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun yakalandığını duyurmuştu. ABD timlerinin operasyonu sonucu Maduro ve eşi, yakalanarak ülkeden çıkarılmıştı.

'MADURO'YA TÜRKİYE'YE GİTMESİ TEKLİF EDİLDİ' İDDİASI

Maduro'nun ABD'ye kaçırıldığının öğrenilmesinin ardından yargılama süreci başlatılacağı bilgisi gelmişti. Bu sırada Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro hakkında, 'Maduro'ya Türkiye'ye gitmesi teklif edildi' iddiası gündem olmuştu.

"BİZE GELEN BÖYLE BİR HABER YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu iddiayla ilgili olarak, "Bize gelen böyle bir haber yok." dedi.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır