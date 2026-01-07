HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro'ya Türkiye'ye gitmesi teklif edildi' iddiasına yanıt!

İçerik devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, düzenlenen ABD operasyonu sonrası ülkeden çıkarılmıştı. Akabinde Maduro'nun yargılama süreciyle ilgili süreç başlatılmıştı. Bu sırada 'Maduro'nun Türkiye'ye gitmesi teklif edildi' iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte tüm detaylar!

ABD Başkanı Donald Trump uzun süren tehditlerinin ardından Venezuela'ya defalarca kez 'müdahale' konusunda tehditlerde bulunmuştu. Venezuela'nın başkenti Karakas'ta patlama sesleri duyulmasından ardından ABD Başkanı Trump, Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun yakalandığını duyurmuştu. ABD timlerinin operasyonu sonucu Maduro ve eşi, yakalanarak ülkeden çıkarılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Maduro ya Türkiye ye gitmesi teklif edildi iddiasına yanıt! 1

'MADURO'YA TÜRKİYE'YE GİTMESİ TEKLİF EDİLDİ' İDDİASI

Maduro'nun ABD'ye kaçırıldığının öğrenilmesinin ardından yargılama süreci başlatılacağı bilgisi gelmişti. Bu sırada Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro hakkında, 'Maduro'ya Türkiye'ye gitmesi teklif edildi' iddiası gündem olmuştu.

"BİZE GELEN BÖYLE BİR HABER YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu iddiayla ilgili olarak, "Bize gelen böyle bir haber yok." dedi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Maduro ülke rezervlerinden 113 ton altını İsviçre'ye akıtmış! Maduro ülke rezervlerinden 113 ton altını İsviçre'ye akıtmış!
Suriye Ordusu ile SDG arasında çatışma! Tahliyeler başladı, sivillere bu çağrı yapıldıSuriye Ordusu ile SDG arasında çatışma! Tahliyeler başladı, sivillere bu çağrı yapıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Nicolas Maduro cumhurbaşkanı erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Daha başlamadan final çanları çalıyor! Kanal D kararını verdi

Daha başlamadan final çanları çalıyor! Kanal D kararını verdi

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı yüzde 20’ye düşürüldü

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı yüzde 20’ye düşürüldü

Bugün ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Bugün ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.