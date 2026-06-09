Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'milli güvenlik' vurgusu: "Gözümüz hiçbir şeyi görmez"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Konferansları Açılış Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi.
"TÜRKİYE'NİN GÜCÜNE GÜÇ KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin devlet irademize ve yönetimine kazandırdığı avantajlarını kullanarak Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam edeceğiz.
"MİLLİ GÜVENLİĞİMİZ RİSKE GİRDİĞİNDE GÖZÜMÜZÜN HİÇBİR ŞEY GÖRMEZ"
- Kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şey görmeyeceğini ortaya koyduk. Demokrasimize yönelen saldırıları bu anlayışla püskürttük. Bunları yaparken ağır bedeller ödedik. Terörü kaynağında kuruttuk.
- Türkiye, kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline gelmiştir.
- Gardımızı indirdiğimiz, rehavete kapıldığımız anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar. Bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yok.
- Terörsüz Türkiye, devlet vizyonunun adıdır. İç cephemizi güçlendireceğiz.
"YAPAY ZEKA CİDDİ BİR GÜVENLİK MESELESİ"
- Günümüzde tehditlerin doğası ve savaş taktileri hızla değişiyor. Yapay zeka ciddi riskler barındırıyor. Yapay zeka ciddi bir güvenlik meselesi. Veri güvenliğine büyük önem veriyoruz. Veri altyapısını güvence altına alamayan bir ülke ekonomik istikrarını temin edemez.
- Bu kutlu mücadelede en büyük kuvvet ve ilham kaynağımız milletimizdir. Türk milleti var oldukça devletimiz de var olmaya devam edecek. Bunun için elbette ordumuz, istihbaratımız, emniyetimiz ve savunma sanayimiz en yüksek hazırlık seviyesinde olacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum