HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımız ile ilgili olarak "Kaza kırım ekiplerimizin topladığı veriler ışığında ve kara kutu incelemeleri sonucunda elim kazanın neden yaşandığını daha çok net göreceğiz. Bunu kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında alınan kararları açıklıyor.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

ASKERİ KARGO UÇAĞININ DÜŞMESİ: "ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE PAYLAŞACAĞIZ"

Kardeş ülkeler başta olmak üzere dünyanın her yanından taziye ve dayanışma mesajları aldık. Gürcistan ve Azerbaycan olayın ilk başından itibaren tüm imkanlarını seferber ettiler. Uçağın kara kutusunda ve şehitlerimizin naaşlarına kısa sürede ulaştık. Kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kaza kırım ekiplerimizin topladığı veriler ışığında ve kara kutu incelemeleri sonucunda elim kazanın neden yaşandığını daha çok net göreceğiz. Bunu kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan önemli açıklamalar 1

"KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİR 17 BİN DOLARA YAKLAŞTI"

Aziz milletimize kimsenin patronluk taslamasına, parmak sallamasına müsaade etmedik. 2025'in ikinci çeyreğinde kişi başına milli gelir 17 bin dolara yaklaştı. Savunma Sanayii'nde Türkiye dünyanın imrenerek takip ettiği bir seviyeye yükseldi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vizesiz seyahati iptal etmişlerdi! Karadağ'dan yeni Türkiye açıklaması: "10-15 güne..."Vizesiz seyahati iptal etmişlerdi! Karadağ'dan yeni Türkiye açıklaması: "10-15 güne..."
Resmen duyurdu! Ekran görüntüsü engelleme de varResmen duyurdu! Ekran görüntüsü engelleme de var

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan kabine
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

Şehit cenazesindeki gülüşmeler sonrası skandal paylaşım! Bu kez oğlu...

Şehit cenazesindeki gülüşmeler sonrası skandal paylaşım! Bu kez oğlu...

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Kilo verdi imaj değiştirdi! Galada görenler tanıyamadı

Kilo verdi imaj değiştirdi! Galada görenler tanıyamadı

Bitcoin'de büyük çöküş! Son 6 ayın dibini gördü...

Bitcoin'de büyük çöküş! Son 6 ayın dibini gördü...

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.