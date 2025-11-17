Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında alınan kararları açıklıyor.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

ASKERİ KARGO UÇAĞININ DÜŞMESİ: "ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE PAYLAŞACAĞIZ"

Kardeş ülkeler başta olmak üzere dünyanın her yanından taziye ve dayanışma mesajları aldık. Gürcistan ve Azerbaycan olayın ilk başından itibaren tüm imkanlarını seferber ettiler. Uçağın kara kutusunda ve şehitlerimizin naaşlarına kısa sürede ulaştık. Kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kaza kırım ekiplerimizin topladığı veriler ışığında ve kara kutu incelemeleri sonucunda elim kazanın neden yaşandığını daha çok net göreceğiz. Bunu kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşacağız.

"KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİR 17 BİN DOLARA YAKLAŞTI"

Aziz milletimize kimsenin patronluk taslamasına, parmak sallamasına müsaade etmedik. 2025'in ikinci çeyreğinde kişi başına milli gelir 17 bin dolara yaklaştı. Savunma Sanayii'nde Türkiye dünyanın imrenerek takip ettiği bir seviyeye yükseldi.

