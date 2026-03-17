HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lübnan ve İran'ı hedef alan saldırılarının amacının sadece güvenlik olmadığını biliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gazeteci ve Yazarlarla İftar Programı”nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail için "Eline güç geçmiş, kendilerini diğer insanlardan üstün gören bir şebeke bölgemizi adım adım felakete sürüklemektedir" dedi. Erdoğan "Önce Gazze'yi, ardından Yemen ve Lübnan'ı son olarak da İran'ı hedef alan saldırılarının amacının sadece güvenlik olmadığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lübnan ve İran'ı hedef alan saldırılarının amacının sadece güvenlik olmadığını biliyoruz"
Metin Yamaner

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gazeteci ve yazarlarla iftar programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Güçlü bir toplum yapısı ancak sağlıklı bir bilgi akışıyla mümkündür. Hakikat ile söylenti, gerçekle algı arasındaki sınırın giderek belirsiz hale geldiği medya düzeninde gazetecilik, toplum için adeta pusula işlevi görüyor. Bizler devlet olarak, dezenformasyonla en etkin şekilde mücadele ediyoruz ve edeceğiz. Bu mücadelenin başarıyla devam etmesi için gazetecilere önemli görev düşüyor. Her cephede adeta bir hakikat savaşı verdiğimiz bu dönemde, medya kuruluşlarımızın daha fazla inisiyatif almasını, daha aktif ve etkili olmasını bekliyoruz. Ülkemize yönelik 5. kol faaliyetlerini, algı mühendisliklerini, karalama kampanyalarını gazetecilerin güçlü desteğiyle daha kolay ve hızlı engelleyeceğimize inanıyorum. Bugün her bakımdan daha özgür, daha çoğulcu, daha renkli bir basın ve yayın iklimine sahibiz. Dünyada söz ve etki sahibi bir ülke olduğumuzun bilinciyle geniş bir coğrafyada takip edilen gazetecilere, gazetelere, televizyonlara sahip olmalıyız"

"AMACIN SADECE GÜVENLİK OLMADIĞINI BİLİYORUZ"

"(İsrail,) Eline güç geçmiş, kendilerini diğer insanlardan üstün gören bir şebeke bölgemizi adım adım felakete sürüklemektedir. Önce Gazze'yi, ardından Yemen ve Lübnan'ı son olarak da İran'ı hedef alan saldırılarının amacının sadece güvenlik olmadığını biliyoruz. "

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.