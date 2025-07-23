Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Manavgat' yanıtı! "Madem 32 saatlik görüntü var, versene mahkemeye"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu. CHP lideri Özgür Özel, Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet görüntüleriyle ilgili 'kumpas' çıkışında bulunmuştu. Erdoğan bu sözlere yanıt vererek "Madem 32 saatlik görüntü var, versene mahkemeye" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Şehitlerimizin emanetine canımız pahasına sahip çıkacağız. Milletimiz huzur ve emniyeti için yüksek bir vazife şuuruyla çalışacak siz kardeşlerimi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Her birinize şimdiden üstün başarılar diliyorum.

Polis demek geceyi nöbetle karşılamak, bayramı karakolda geçirmek demektir. Polis demek hukukun emrinde, adaletin izinde olmak demektir. Polislerin nasıl bir fedakarlıkla çalıştığını bilen birisiyim. Hırsı aklını esir almış bazı siyasiler polisi rencide ediyorlar. Polisin suçüstü yaptığı rüşvet olayıyla ilgili kumpas diyorlar. Bu milletin evlatlarının şerefiyle oynuyorlar. Madem 32 saatlik görüntü var, versene mahkemeye. Bunu yapmıyorsan müfteri olarak anılmaktan kurtulamazsın.