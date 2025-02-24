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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna Savaşı mesajı! "Kalıcı barışın tesisi için elimizden geleni yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna Savaşı mesajı! "Kalıcı barışın tesisi için elimizden geleni yapacağız"

24.02.2025 12:05
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24.02.2025 12:05
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamasında "Bundan üç sene önce çatışmalar başladığında savaşa karşı olduğumuzu nasıl ilan ettiysek, bugün de savaşın müzakereler vasıtasıyla sonlandırılması için her türlü gayreti göstermeye kararlıyız" dedi.

3 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'yla alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan videolu mesaj paylaştı. Kalıcı barış için tüm güçle çalışacaklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savaşın müzakereler vasıtasıyla sonlandırılması için her türlü gayreti göstermeye kararlıyız." ifadelerinde bulundu.

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"GÜÇLÜ DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Ukraynalılar ve Kırım Türklerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Video mesaj yoluyla da olsa sizlere hitap etmekten memnuniyet duyuyorum. Savaşın üçüncü yılını doldurduğumuz bu acı günde, ülke ve millet olarak dost Ukrayna halkının yanında olduğumuzu öncelikle ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz üç sene zarfında, topraklarını savunurken hayatlarını kaybeden Ukraynalılar için taziye dileklerimi iletiyor, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Türkiye 2014 yılında Kırım'ın ilhakından bu yana uluslararası hukukun temel ilkeleri doğrultusunda Ukrayna'nın haklı davasına gereken desteği vermiştir. Bundan üç sene önce çatışmalar başladığında savaşa karşı olduğumuzu nasıl ilan ettiysek, bugün de savaşın müzakereler vasıtasıyla sonlandırılması için her türlü gayreti göstermeye kararlıyız. Bunu yaparken, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına olan güçlü desteğimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

'KALICI BARIŞIN TESİSİ İÇİN TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ'

Savaşın dördüncü yılına girilirken diplomasiyi, diyaloğu ve müzakereleri temel alan yaklaşımların ivme kazandığını gördüklerini, bu sürecin çatışmaların sonlandırılmasının ve kalıcı barışın tesisinin başlangıcı olmasını umut ettiklerini belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"En başından beri savunduğumuz üzere, adil ve kalıcı barışa giden yol ancak ve ancak savaşın her iki tarafının da eşit ve hakkaniyetli bir şekilde temsil edildiği bir denklemle açılabilir. Sayın Zelenskiy ile geçtiğimiz hafta Ankara'da, Türkiye'nin bu önemli kavşakta sağlayabileceği katkıları ve müzakerelere ev sahipliği yapma istediğini de ele aldık. Şunu tüm samimiyetimle ifade etmek isterim; gelecek sene savaşın değil, barışın yıl dönümünü idrak etmek için hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Türkiye olarak adil ve kalıcı barışın tesisi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle 2025'in barışın inşa edileceği bir yıl olmasını canıgönülden temenni ediyorum. Birkaç gün sonra kavuşacağımız Ramazan-ı Şerif’in tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum."

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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cumhurbaşkanı erdoğan
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