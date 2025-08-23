HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TCG Anadolu’da "Zafer Yolculuğu" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli imkânlarla inşasına devam ettiğimiz yeni denizaltılarımız, modern savaş gemilerimiz ve büyüyen filomuzla kahraman ordumuz, çok şükür artık sadece kendi sahillerini değil, bölgesinin huzurunu ve güvenliğini de koruyacak kudrettedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki hafta idrak edilecek Zafer Haftası vesilesiyle TCG Anadolu gemisinde gerçekleştirilen etkinlik hakkında mesaj yayımladı.

"TÜRKİYE’NİN BAĞIMSIZLIĞININ VE CAYDIRICI GÜCÜNÜN EN ÖNEMLİ TEMİNATI"

Erdoğan mesajında, 350 gencin TCG Anadolu’da Zafer Yolculuğu’nda olduğunu belirterek, son yıllarda denizlerde yapılan atılımlar ve savunma sanayisindeki ilerlemelerin Türkiye’nin bağımsızlığının ve caydırıcı gücünün en önemli teminatı olduğunu vurguladı. "TCG Anadolu’muz da bu vizyonun en önemli sembollerinden biri olmuştur" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli imkânlarla inşası süren yeni denizaltılar, modern savaş gemileri ve büyüyen filo sayesinde Türk ordusunun artık yalnızca kendi sahillerini değil, bölgenin huzurunu ve güvenliğini de koruyacak güçte olduğunu ifade etti.

Erdoğan, TCG Anadolu ile bu yolculuğa çıkan gençleri tebrik ederek, etkinliğe öncülük eden Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’na teşekkür etti.

